CO-preventiecampagne moet aantal CO-besmettingen doen dalen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) lanceert vandaag/maandag een voorlichtingscampagne over CO-vergiftiging. De campagne focust op het belang van het onderhoud en de controle van verwarmingstoestellen, warmwatertoestellen en schoorstenen. Ook voldoende ventilatie en verluchting zijn belangrijke aandachtspunten. Met een checklist kunnen mensen nagaan of ze een risico lopen op CO-vergiftiging. Het agentschap Wonen Vlaanderen stelt in meer dan 10 procent van zijn controles een ernstig risico op CO-vergiftiging vast. “Het is daarmee het meest vastgestelde gebrek in woningen. Het probleem is bovendien ernstig genoeg om een woning ongeschikt te verklaren”, zegt minister Diependaele.

CO is een giftig, uiterst gevaarlijk en onzichtbaar gas dat ontstaat bij een slechte verbranding, als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is of als het toestel niet goed is onderhouden. CO kan enkel ontstaan bij toestellen die werken met een vlam zoals een verwarmingstoestel op gas, hout, kolen, stookolie of petroleum. Gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid duiken vaak te laat op en we linken ze meestal ook niet meteen aan een CO-vergiftiging.

De grootschalige campagne over CO loopt tot begin volgend jaar op televisie, radio en online. Wonen Vlaanderen zal ook folders en affiches verspreiden. Het agentschap Wonen Vlaanderen werkte de campagne uit in overleg met het agentschap Zorg & Gezondheid, het Netwerk Brandweer, het Antigifcentrum, het Instituut Gezond Leven en De Vlaamse Logo’s.

bron: Belga