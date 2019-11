Boksmeeting Oostende – Persoon laakt na titel houding van Joseph: “Leek soms meer op straatgevecht dan bokskamp”

Delfine Persoon heeft maandag de WBA-wereldtitel bij de supervedergewichten gewonnen. De 34-jarige West-Vlaamse klopte de Nigeriaanse Helen Joseph na tien felbevochten rondes op punten (97-93, 98-92 en 97-93). Persoon laakte nadien de wedstrijdingesteldheid van haar opponente. “Ik wil laten zien wat echt boksen is en met zo’n tegenstander gaat dat niet”, verklaarde ze. “Het leek soms meer op een straatgevecht dan op een bokskamp.” “Ik was niet helemaal in vorm en ben een beetje teleurgesteld in mezelf vandaag”, reageerde Persoon, die in de tweede ronde al een zware kopstoot te verduren kreeg. “Ik dacht dat mijn neus gebroken was. Maar geen zorgen aan mijn mama en papa, dat geneest wel”, lachte ze.

De West-Vlaamse bedankte voorts haar trainer Filiep Tampere. “Zonder hem zou ik hier vandaag niet staan en zonder hem zou ik niet op de Olympische Spelen kunnen staan.”

bron: Belga