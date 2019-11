Vijfjarig meisje in Koekelberg onwel door CO-vergiftiging

Een vijfjarig meisje is zondagnamiddag in Koekelberg bewusteloos aangetroffen in een badkamer door een slechte CO-afvoer. Het meisje verkeert niet in kritieke toestand. Het vijfjarig meisje werd zondagnamiddag iets na 16 uur bewusteloos aangetroffen in de badkamer van een appartement in de Emiel Bossaertlaan in Koekelberg. “Het meisje werd naar het Koningin Fabiolaziekenhuis gebracht, maar is niet in kritieke toestand”, vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Er kwamen een ziekenwagen en een MUG ter plaatse. Bij een controle van de brandweer in de badkamer ging de CO-melder af. Het probleem was te wijten aan een slechte afvoer van de verbrandingsgassen van de waterverwarmer. Sibelga heeft daarop de gastoevoer voor het hele gebouw verzegeld.

bron: Belga