Robin Hendrix wint korte cross: “Een topdag voor mij”

Robin Hendrix was vandaag heer en meester in de korte cross bij de CrossCup in Mol. De verschillen zijn meestal beperkt tot enkele meters op de korte cross, maar de WK-ganger op de 5.000 meter haalde het in Mol met een straatlengte voorsprong op titelverdediger Valère Hustin en Thomas Vanoppen. “Het draaide supervlot”, reageerde een tevreden Hendrix na afloop. Hij is nochtans nog maar drie weken weer aan het trainen na een verdiende rustpauze die volgde op het WK atletiek in Doha. “Mijn vorm is momenteel veel minder dan in Doha, maar zoals je ziet ook niet herleid tot nul. De conditie is niet opeens weg. Het was genieten vandaag. Alles viel in zijn plooi.”

Bij de start legde Hendrix zichzelf geen enkele druk op, en dat rendeerde. “Dat is iets wat ik afgelopen zomer geleerd heb. Ik moet er gewoon van genieten en de wedstrijden ontspannen aanpakken, en dan volgen de resultaten wel.”

Op de volgende manche van de CrossCup, de EK-selectiewedstrijd in Roeselare, opteert Hendrix voor de korte cross. “Dat moet van de bond, omdat ik op het EK de Mixed Relays wil lopen. Om daarvoor in aanmerking te komen is het verplicht om in Roeselare de korte cross af te werken.”

Bron: Belga