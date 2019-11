Parlementsverkiezingen Spanje – Spaanse socialisten winnen verkiezingen, maar halen geen meerderheid

De PSOE, de sociaaldemocratische partij van de Spaanse minister-president Pedro Sánchez, heeft volgens prognoses de verkiezingen met ruime voorsprong gewonnen. Cijfers van tv-zender RTVE en onderzoeksinstituut Gad3 geven aan dat de PSOE zondag ongeveer 27,3 procent van de stemmen behaalde. De politieke blokkade in de op drie na grootste economie van Europa dreigt zo voort te duren. Uit de prognoses blijkt dat het de situatie in het parlement weinig zou wijzigen. De PP, de conservatieve partij, ging erop vooruit tegenover de vorige verkiezing eind april. Maar ze blijft met ongeveer 20,1 procent ver achter de socialisten. De leiders van de PSOE en de PP sloten voor de verkiezingen uit dat ze samen een coalitie zouden vormen.

De rechts-populisten van Vox groeien van de op vier na grootste tot de op twee na grootste partij. Ze zouden 56 à 59 zetels halen, een verdubbeling. In april maakte Vox zijn intrede in het parlement. Het linkse Unidas Podemos (UP) komt vierde met 30 tot 34 zetels. Dat is een groot verlies tegenover april.

Hoofdreden voor de moeilijke regeringsvorming in Spanje is het partijlandschap dat steeds meer versplintert. Vroeger bestond er een de facto tweepartijensysteem. Socialisten en conservatieven wisselden elkaar steeds af aan de macht.

bron: Belga