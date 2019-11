Jos Verlooy eindigt op tweede plaats in Wereldbekerjumping

Europees en Belgisch kampioen Jos Verlooy is in Canada op de Wereldbekerwedstrijd jumping van Toronto op de tweede plaats geëindigd. Slechts vier combinaties haalden in Toronto de barrage. Die bleven allemaal foutloos in de finaleronde, maar de Ier Bertram Allen toonde zich met GK Casper de snelste.

Met een chrono van 34.70 was hij 71 honderdsten van een seconde sneller dan Jos Verlooy met zijn 11-jarig Belgisch Warmbloed Paard Igor, waarmee hij deze zomer niet alleen Europees kampioen per ploeg werd maar ook nog eens individueel brons veroverde op hetzelfde EK.

4* Wereldbeker 1m60

1. Bertram Allen (Ier/GK Casper) 0 strafpunten/34.70 s

2. Jos Verlooy (Bel/Igor) 0/35.41

3. Brian Moggre (VS/MTM Vivre Le Rêve) 0/35.83

4. Ben Maher (Eng/Tic Tac) 0/36.32

5. Rowan Willis (Aus/Blue Movie) 4/67.26

Bron: Belga