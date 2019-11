Duizenden tegen-betogers komen samen tegen Duitse extreemrechtse manifestanten

In de stad Bielefeld, in het noordwesten van Duitsland, zijn bijna 5.000 mensen op straat gekomen om te betogen tegen een mars van neo-Nazi’s. Op de mars waren 230 mensen aanwezig. Duizend agenten waren ingezet. De politie verbood de extreemrechtse manifestanten statements te maken die bepaalde bevolkingsgroepen viseren of die de openbare orde en veiligheid verstoren.

Vakbonden, kerken, maatschappelijke verenigingen en politieke partijen verenigden zich tegen de mars van de neo-Nazi’s die de extreemrechtse partij Die Rechte steunen. Ze wezen erop dat de mars plaatsvindt op een symbolische dag. In de nacht van 9 november 1938, ook bekend als Kristallnacht, gaf het Duitse Naziregime het bevel om Joodse instellingen aan te vallen. En op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur.

Bron: Belga