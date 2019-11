Café ’t Keteltje in Antwerpse Schipperskwartier verzegeld na huiszoekingen

Café ’t Keteltje in het Antwerpse Schipperskwartier is gisterenavond verzegeld na een reeks huiszoekingen in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Vier personen zullen voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Café ’t Keteltje in de Oudemansstraat in Antwerpen is bij politie en gerecht al jaren bekend als een verzamelplaats van voornamelijk Nigeriaanse vrouwen die er hun seksuele diensten aanbieden. De uitbater van het café zou dat mogelijk faciliteren. “Er loopt al een tijd een gerechtelijk onderzoek naar ‘het houden van een huis van ontucht, onder meer ten aanzien van een kwetsbare persoon’. Hierop staan straffen tot vijftien jaar opsluiting”, zegt het parket in een persmededeling.

Gisterenavond werden er in het kader van dat onderzoek verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Dat gebeurde in het café, op twee adressen in Antwerpen die beschouwd zouden kunnen worden als afwerkplaatsen en op het adres van de eigenaar in Stabroek.

“Na afloop van de huiszoekingen heeft de onderzoeksrechter het café gerechtelijk verzegeld. In totaal werden vijftien Nigeriaanse vrouwen aangetroffen. Vier personen worden gerechtelijk voorgeleid. De onderzoeksrechter zal over hun aanhouding beslissen”, aldus het parket.

De actie was een samenwerking tussen de lokale politie van Antwerpen, de Federale Gerechtelijke Politie, vzw Payoke en vzw Cherut.

bron: Belga