VIDEO. Zenuwslopend! Zo werd de winnaar van ‘Dancing with the Stars’ bekendgemaakt

Julie Vermeire heeft de tweede editie van ‘Dancing with the Stars’ gewonnen. Ze haalde het in de finale uiteindelijk van Jani Kazaltzis en Kelly Pfaff.

Wat een razend spannende finale van ‘Dancing with the Stars’ was ons dat! De drie overblijvende bekende Vlamingen – Julie, Jani en Kelly – gaven het beste van zichzelf, maar er kon slechts één winnaar zijn.

Nadat Jani als eerste naar huis werd gestemd, was het in spanning afwachten wie de kijkers thuis naar de overwinning stemden: Julie of Kelly. Het was de 21-jarige dochter van Jacques Vermeire die de eerste plaats veroverde.

Geweldig avontuur

Een zichtbaar aangeslagen Julie reageerde nadien erg opgelucht, al gunde ze ook Kelly de overwinning. “Kelly is ook echt een topdanseres. We waren aan elkaar gewaagd. Voor mij zijn we allebei de winnaar. Ik kan het echt niet geloven. We gaan een groot feestje bouwen hier. Ik ga er echt van genieten, want dit avontuur was geweldig. Ik wil zeker blijven dansen, maar nu ga ik het even verwerken”, zei ze.

Hieronder de winnende freestyle van Julie Vermeire en danspartner Pasquale op de tonen van ‘Instruction’ van Jax Jones: