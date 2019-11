BIZAR. Man waant zich agent en neemt deel aan politieachtervolging

Een man uit de Amerikaanse deelstaat North Carolina werd begin vorige maand gearresteerd nadat een hij de ‘officiële’ arm der wet een handje had toegestoken tijdens een politieachtervolging, zo deelden lokale media onlangs mee.

Agenten van het korps in Wilson hielden op 5 oktober een voertuig tegen tijdens de zoektocht naar een moordverdachte. Toen ze de auto naderden, gaf de chauffeur gas en ging ervandoor.

Na een achtervolging van goed 3,5 kilometer kregen de agenten hulp uit onverwachte hoek: een zwarte Ford Taurus met blauwe lichten haalde de politievoertuigen in, reed voorbij de auto van de verdachten, posteerde zich vlak voor het voertuig en vertraagde. De vluchtende chauffeur zat vervolgens geklemd tussen de Ford en de naderende politieauto’s en werd gedwongen om te stoppen.

Politie stond perplex

De ‘valse agent’, de 30-jarige David Adams, stapte uit zijn Ford en haalde een vuurwapen boven. Hij hield de verdachten onder schot, dwong ze om uit te stappen en sloeg – tot stomme verbazing van de toegesnelde politieagenten – de chauffeur in de boeien. Nadien begon hij hem ook nog eens te fouilleren.

De verwarde politieagenten waren niet zeker of Adams een echte agent was, en riepen hem toe te stoppen met het uitvoeren van politietaken. Volgens lokale media nam de man daarop zijn biezen en vertrok. Nadien stelden de agenten vast dat Adams geen “ingezworen politieagent” was en enkele dagen later werd hij gearresteerd. Hij riskeert vervolging voor het zich voordoen als een politiebeambte.

De vijf verdachten in de vluchtende auto werden eveneens gearresteerd; er werden MDMA- en codeïnepillen aangetroffen in het voertuig, alsook 708 dollar in cash. Een van de vijf inzittenden was de broer van de gezochte moordverdachte.