Rebellen en regeringstroepen starten terugtrekking Oost-Oekraïne

In Oost-Oekraïne zijn de rebellen en de regeringstroepen begonnen met de terugtrekking van hun soldaten. Bij Petriwske, een dorp in de oblast Donetsk, vuurden zowel het Oekraïense leger als de pro-Russische separatisten witte en groene seinraketten af als startsignaal. Dat bevestigden beide partijen. De demilitarisering is de laatste voorwaarde voor een mogelijke ontmoeting tussen de Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Ook vertegenwoordigers van Duitsland en Frankrijk schuiven mee aan de onderhandelingstafel aan.

Normaal moest de terugtrekking een paar dagen geleden begonnen zijn. Maar Kiev zag daarvan af omdat een staakt-het-vuren zou verbroken zijn. Meer dan een week geleden hadden de conflictpartijen al bij de stad Zolote in de oblast Loehansk soldaten en infrastructuur ongeveer een kilometer teruggetrokken. Ook werden mijnen geruimd. Het proces, “ontwarring” genoemd, wordt door waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) begeleid. Al in juni waren soldaten teruggetrokken in de gemeente Stanytsia Luhanska. Volgens de VN stierven er al 13.000 personen in het conflict dat in 2014 losbarstte.

bron: Belga