Euromillions Basket League – Mechelen maakt het Oostende knap lastig, Charleroi boekt bij Leuven eerste zege

Oostende heeft zaterdag op de achtste speeldag van de Euromillions Basket League met 70-75 gewonnen bij Mechelen. Charleroi behaalde zijn eerste zege bij Leuven: 83-91. Braian Angola was de uitblinker bij Oostende met 21 punten, Shevon Thompson nam er vijftien voor zijn rekening. Aan de overzijde volstonden de 21 punten van Terry Deroover niet.

Josh Sharma had met twintig punten een groot aandeel in de zege van Charleroi. Ook Alexandre Libert was met negentien punten goed op dreef. Hugh Robertson scoorde 22 punten voor Leuven.

In de stand boekt Charleroi in groep A zijn eerste zege, maar het staat met zeven punten onderaan. Leuven (8 ptn) doet een plaats beter. In de B-groep staat Oostende aan kop met elf punten, Mechelen (10 ptn) is vierde.

Bron: Belga