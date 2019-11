Maak kans op een speciale Game of Thrones-dag!

De ultieme Game of Thrones fan quiz, in het epische decor van de Grotten van Han!

Ken je de leuzes van House Stark, House Targaryen en House Greyjoy vlekkeloos vanbuiten? Kun je op een kaart blindelings Riverrun, Pyke en Dorne aanduiden? Weet je nog hoe de ‘dansleraar’ van Arya Stark heet? Kortom: beschouw jij jezelf als een échte Game of Thrones fan? Bewijs het en neem deel aan de eerste, officiële Game of Thrones quiz!

Vier samen met ons het einde van de serie met de Home Entertainment release van seizoen 8 en de Boxset S1-8 met de ultieme fanbeleving in de duistere krochten van de Grotten van Han. 100 meter onder de grond, omgeven door druipende stalagtieten, impressionante rotsformaties en mogelijk enkele White Walkers test je samen met jouw vrienden je kennis over de serie.

Welke 4 vrienden zijn de grootste Game of Thrones kenners en winnen de Quiz of Thrones?

Hoe kan je de Grotten van Han bereiken?

Busvervoer via verschillende routes is voorzien voor alle winnaars, gezien de locatie niet bereikbaar is per wagen of openbaar vervoer.

Busroutes:

Bergen – Namen – Grotten – Namen – Bergen Hasselt – Luik – Grotten – Luik – Hasselt Brugge – Gent – Grotten – Gent – Brugge Antwerpen – Brussel – Grotten – Brussel – Antwerpen

Om de organisatie van deze dag in goede banen de leiden, zal je tijdens je deelname aan de wedstrijd een van de busroutes moeten aanduiden.

