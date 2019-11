Twintiger doodt vader in Vilvoorde en geeft zichzelf aan

In Vilvoorde heeft vrijdagnamiddag een 25-jarige man zijn 58-jarige vader om het leven gebracht. De twintiger heeft zichzelf nadien aangegeven bij de politie. Dat meldt VTM NIEUWS en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Dat parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor moord. “Deze namiddag is een 25-jarige man uit Vilvoorde zich na 15 uur bij een Brusselse politiezone gaan aangeven met de melding dat hij zijn vader had vermoord in diens woning in de Wipstraat te Vilvoorde”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “De politie van de zone Vilvoorde-Machelen is ter plaatse gegaan en heeft in de kelder van de woning het lichaam van de 58-jarige vader aangetroffen.”

“Het parket heeft het verhoor van de 25-jarige man bevolen en heeft het labo en een wetsdokter aangesteld voor de nodige vaststellingen ter plaatse”, gaat de woordvoerder verder. “Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor moord en is deze avond, samen met het parket, ter plaatse afgestapt. De verdachte wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter die over zijn verdere aanhouding zal oordelen. Teneinde de doodsoorzaak te achterhalen zal er maandag een autopsie op het lichaam van het slachtoffer worden uitgevoerd.”

bron: Belga