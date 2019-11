Trump heeft nog niet ingestemd met terugschroeven heffingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar eigen zeggen nog geen toestemming gegeven om de heffingen op Chinese producten gedeeltelijk terug te schroeven. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in het Witte Huis. Volgens Trump wil Peking opgelegde tarieven wel gedeeltelijk terugdraaien. China wil veel meer dan Trump zelf dat de heffingen worden teruggeschroefd en dat er een handelsakkoord komt, aldus de president. “Ze willen een terugschroeving, maar ik ben tot nu toe nergens mee akkoord gegaan”, zei Trump. “China wil een soort van terugschroeving, geen volledige afschaffing, aangezien ze weten dat ik dat niet wil.”

Het Chinese ministerie van Handel maakte gisteren nog bekend dat importheffingen stapsgewijs worden afgebouwd. Hoeveel en welke heffingen in eerste instantie zullen verdwijnen, moet nog worden afgesproken, klonk het. Economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow verklaarde gisteren ook dat er toegevingen zouden komen in verband met de heffingen van zodra er een eerste luik is van het handelsakkoord.

Vandaag verklaarde Trump ook dat een handelsakkoord met China zeker in de VS zou ondertekend worden, mogelijk in de zogenaamde “farm belt”, een regio in de midwest waar op grote schaal aan landbouw wordt gedaan. Op de vraag of Trump zijn Chinese collega Xi Jinping voor het einde van het jaar zal ontmoeten, antwoordde Trump: “dat zien we nog wel”.

De opmerkingen van Trump, die de hoop op een wapenstilstand tussen de VS en China temperen, zorgden voor beroering op aandelenbeurzen. Graadmeters op Wall Street zakten verder in het rood en staatsobligaties maakten een sprongetje. De voorbije dagen leidde handelshoop nog tot records op Wall Street.

Bron: Belga