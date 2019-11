Sturgeon: Londen moet volgend jaar stemmen over Schotse onafhankelijkheid mogelijk maken

De Britse regering moet voor volgend jaar een stemming over Schotse onafhankelijkheid toelaten gezien Schotland met het vooruitzicht kampt de Europese Unie (EU) tegen zijn wil te zullen verlaten. Dit heeft de leider van de Scottish National Party (SNP) Nicola Sturgeon vandaag gezegd. “Een stem voor de SNP is een stem om aan de brexit te ontkomen”, zei Sturgeon die ook de Schotse regering voorzit, bij de start van haar campagne voor de parlementsverkiezingen van 12 december. “De belofte van de nummer één van de Tories (Conservatieven) is Schotland tegen onze wil uit de Europese Unie te halen”.

Tijdens een bezoek aan Schotland heeft de Conservatieve premier Boris Johnson gisteren gezegd niet te voelen voor een nieuw referendum omdat bij dat van 2014 aan de bevolking was beloofd dat het een eenmalige gebeurtenis was. “Ik zie geen reden om terug te komen op die belofte”.

Onlinepeilingen suggereren dat de steun voor Schotse onafhankelijkheid is toegenomen sinds in 2014 55 procent van de Schotten ervoor koos binnen Groot-Brittannië te blijven.

“Indien de SNP deze verkiezingen (in Schotland) wint… moet aan Boris Johnson en Westminster (de regering in Londen) de vraag gesteld: wat geeft u het recht de democratische wensen van het Schotse volk af te blokken?”, zei Sturgeon. “Er kan geen veto van Westminster zijn omtrent het recht van Schotland voor zijn eigen toekomst te kiezen en het soort land uit te bouwen dat wij willen zijn”.

Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn heeft gesuggereerd dat hij een tweede Schots referendum zou toelaten indien hij de stembusgang wint.

Bij het referendum over de brexit in 2016 stemde 62 procent van de Schotten voor het blijven in de EU, terwijl over heel Groot-Brittannië 52 procent voor een uitstap koos.

