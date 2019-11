Proximus League – OHL wint eerste periode na 0-1 zege bij rechtstreekse concurrent Virton

Oud-Heverlee Leuven heeft zich op de veertiende en laatste speeldag van de eerste periode van de Proximus League (1B) verzekerd van een stek in de promotiefinale. OHL haalde het met 0-1 bij Virton, de enige concurrent om de winst in de eerste periode. Sluipschutter Henry (19.) bracht OHL op voorsprong, toen hij mistasten in de defensie van Virton afstrafte. De thuisploeg moest nu komen, maar vond niet meteen de opening. Na een korte onderbreking bij de start van de tweede periode, nadat thuisfans bier kieperden richting de lijnrechter, kwam Virton wel meer opzetten. Couturier kwam er kortbij, maar knalde op de lat. OHL hield nadien stand.

Union verloor tegen Westerlo met 0-2. Via een eigen doelpunt van Vega (14.) klom de ploeg van de Kempen op voorsprong, waarna Vetokele (90.+2) de 0-2 eindstand laat vastlegde. Roeselare klopte Lokeren in extremis met 2-1, na treffers van Saviour (65.) en Nouri (90.+4). Beridze (50.) scoorde tegen voor Lokeren. Lommel hield met 1-0 de punten thuis tegen Beerschot. Brebels (73.) scoorde de matchwinner.

In de stand gaat OHL aan de leiding met 28 punten, voor Virton (27) en Westerlo (26). Union (22), Beerschot (17) en Lokeren (13) volgen. Roeselare en Lommel (elk 11) staan onderaan.

OHL en Union tellen nog een match minder, nadat het licht vorige week aan Den Dreef uitviel. De uitspraak over die partij volgt, maar de Leuvenaars zijn sowieso zeker van de winst van de eerste periode.

