Primaries VS – Voormalig burgemeester van New York overweegt zich kandidaat te stellen

Hoewel hij eerder dit jaar zei dat hij geen gooi zou doen naar het presidentschap, heeft de voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg donderdag verklaard dat hij de deur nog open laat. Dat laat zijn politiek adviseur Howard Wolfson weten op Twitter. Bloomberg is bezorgd dat geen van de huidige Democratische kandidaten kans maakt om president Donald Trump te verslagen bij de verkiezingen volgend jaar, aldus Wolfson.

Volgens het Amerikaanse magazine Forbes is Bloomberg de negende rijkste man in de Verenigde Staten. Hij verklaarde vorig jaar nog dat hij zijn kans niet zou wagen, maar beloofde kandidaten en projecten die hem na aan het hart liggen, zoals de strijd tegen klimaatverandering, wel financieel te steunen.

Vorig jaar steunde de 77-jarige Bloomberg de Democraten met 100 miljoen dollar om de controle over de wetgevende macht in Virginia in handen te krijgen. “We moeten die taak nu verderzetten en ervoor zorgen dat Trump verslagen wordt. Maar Mike maakt zich steeds meer zorgen dat de huidige kandidaten niet goed gepositioneerd zijn om dat te doen”, stelt Wolfson. “Afgaande op zijn staat van dienst, zijn leiderschap en zijn vermogen om mensen samen te brengen en veranderingen door te voeren, zou Mike wel kunnen winnen van Trump.”

Verwacht wordt dat Bloomberg de documenten zal indienen om de termijn in Alabama te halen, meldt de New York Times. Als hij zich kandidaat stelt, zal hij een bedreiging vormen voor alle koplopers bij de Democraten, maar vooral voor de voormalige vice-president Joe Biden.

