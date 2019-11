Politie treft in huurwoning in Bilzen honderden uitgedroogde wietplanten aan

In een huurwoning op de Asbroekstraat in Bilzen is vrijdag een verlaten wietplantage aangetroffen. De verhuurster sloeg bij de politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt alarm, nadat ze in haar huis een kijkje was gaan nemen omdat ze al een tijdje niets meer van haar huurder had vernomen. Er werden al meteen 250 uitgedroogde wietplanten geteld en er stonden nog enkele honderden lege potten, waarin wiet geteeld was. De Nederlandse huurder bleek al enkele maanden overleden. De eigenares van de woning had geen huurgeld meer ontvangen en was daarom in het huis poolshoogte gaan nemen. Het onderzoek van de lokale politie Bilzen-Riemst-Hoeselt leverde een spoor op naar de noorderburen. Daar bleek dat de Nederlandse huurder al een drietal maanden overleden was. De politie bracht het parket van Limburg op de hoogte. Het gerechtelijk lab deed de nodige vaststellingen en verrichtte een sporenonderzoek in de teeltinstallatie.

bron: Belga