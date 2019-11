Europa League – Frankfurt-coach Adi Hütter was nog nooit zo ontevreden na een wedstrijd

Adi Hütter, de trainer van Frankfurt kon niet lachen met het late doelpunt van Maxime Lestienne. Door de nederlaag tegen Standard staat de Duitse ploeg slechts op een derde plaats in groep F. “Ik ben nog nooit zo ontevreden geweest na een wedstrijd”, verklaarde de Oostenrijker op de persconferentie. “Ik heb er geen woorden voor. We hadden de match in handen, maar we hebben het niet kunnen afmaken”, vertelde Hütter, die de misser van Filip Kostic, enkele seconden voor de treffer van Lestienne, in gedachten had. “Dat doelpunt van Standard was echt niet verdiend.”

De teleurgestelde coach verwees ook nog naar de fase waarin Gojko Cimirot een gele kaart kreeg, terwijl het Kostas Laifis, toen al met geel achter de naam, was die de overtreding maakte. “Hij moest het geel krijgen, we begrepen er niets van. Met een speler meer hadden we zeker gewonnen.”

Dankzij de late overwinning telt Standard nu zes punten, net zoals Frankfurt. De Rouches komen wel op de tweede plaats, omdat ze meer doelpunten maakten. “Nu heeft Standard misschien wel een grotere kans om door te stoten dan wij. Een gelijkspel was goed geweest voor ons, maar dat late doelpunt heeft alles overhoop gegooid.”

Bron: Belga