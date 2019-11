Derde vrijdag op rij betogingen in Irak, ondanks nieuwe slachtoffers

Duizenden betogers in Irak hebben zich een derde vrijdag op rij verzameld om te protesteren tegen hun leiders, die vastbesloten zijn een einde te maken aan de protestbeweging die essentiële infrastructuur stillegt. Gisteren werden volgens medische bronnen minstens dertien betogers gedood, van wie zes in Bagdad en zeven in Basra. In totaal zijn bij het geweld en tijdens de betogingen die op 1 oktober van start gingen bijna 300 mensen om het leven gekomen, van wie het merendeel betogers. Ook raakten duizenden gewond.

Ondanks het geweld verzekeren de betogers dat ze doorgaan tot het politieke systeem herzien wordt en de politieke klasse helemaal vernieuwd wordt. Premier Adel Abdel Mahdi daarentegen vindt dat het tijd is om naar de normale gang van zaken terug te keren, en de economische activiteit opnieuw op gang te brengen.

Confrontaties tussen betogers en veiligheidsdiensten vinden plaats op vier van de twaalf bruggen in Bagdad. De oproerpolitie heeft er betonnen blokkades geplaatst en gooit met traangas- en oorverdovende stungranaten.

Er worden steeds krachtigere granaten ingezet, wat volgens artsen unaniem veroordeeld wordt. Metalen granaten uit Servië en Iran die tien keer zwaarder zijn dan normaal hebben al zestien betogers gedood, verklaren de Verenigde Naties. Voorvechters van mensenrechten hekelen ook arrestaties, ontvoeringen en intimidatie van betogers en artsen door troepen, die de staat naar eigen zeggen nog niet kon identificeren.

Bron: Belga