Chris Froome ondergaat nieuwe operatie

Chris Froome is opnieuw geopereerd. De ingreep is nog een gevolg van zijn loodzware val in juni bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. “Er zit wat minder ijzer in mijn heup en elleboog. Ik voel me groggy maar alles is goed gegaan”, schrijft de 34-jarige Froome bij een foto waarop hij met opgestoken duim poseert van op zijn ziekenhuisbed.

Froome liep bij zijn val breuken op aan de ribben, dijbeen, heup, elleboog en aan zijn nek. Door het ongeluk kon de Brit geen gooi doen naar een vijfde Tourzege. Dat wordt volgende zomer opnieuw een prioriteit voor hem, net als de Olympische Spelen in Tokio.

Bron: Belga