LibDems, groenen en Welshe nationalisten sluiten anti-brexitalliantie

Drie kleinere partijen in Groot-Brittannië, de Liberaal-Democraten, de Green Party en de Welshe nationalisten van Plaid Cymru hebben vandaag, in aanloop naar de parlementsverkiezingen van 12 december, een anti-brexitalliantie gesloten. In 60 kieskringen zullen de drie partijen één gemeenschappelijke kandidaat verkiesbaar stellen: 43 van hen zijn LibDems, 10 zijn groenen en 7 Welshe nationalisten. Er zouden nog drie kieskringen aan toegevoegd worden, maar daarvoor is nog geen kandidaat gekozen. “Deze alliantie gaat helpen om meer parlementsleden verkozen te krijgen die voor een verlengd verblijf in de Europese Unie zijn”, aldus LibDems-voorzitter Jo Swinson. Volgens haar zetten de partijen zo “het nationaal belang boven” dat van de eigen partij. Ze wordt daarin bijgetreden door Adam Price, leider van Plaid Cymru.

“De door de conservatieve parlementsleden gevraagde brexit zou een ramp zijn voor burgers in heel Engeland en Wales, en ook voor de strijd tegen de klimaatopwarming”, aldus Sian Berry, covoorzitter van de groenen.

Swinson gaf eerder al aan dat ze een einde maakt aan de brexit als zij aan de macht komt. Huidig premier Boris Johnson wil dan weer de brexit zo snel als mogelijk gerealiseerd krijgen, terwijl de socialistische kopman Jeremy Corbyn een heronderhandeling wil van de deal met Brussel, om die vervolgens in een referendum voor te leggen. EU-lid blijven zou ook een van de opties zijn van zo’n referendum.

Bron: Belga