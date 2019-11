Europa League – Michel Preud’homme wil galamatch tegen Arsenal spelen

Na een 2-1 zege tegen Frankfurt doet Standard nog volop mee voor een plaats in de zestiende finales. “Er wachten ons nog twee moeilijke matchen, maar het mooie is dat we er tot het einde voor kunnen knokken”, verklaarde trainer Michel Preud’homme. “In een ideaal scenario gaan we winnen in Portugal en kunnen we er thuis tegen Arsenal een galamatch van maken.” “Tegen een sterke ploeg als Frankfurt hebben we het vandaag erg goed gedaan. Het eerste halfuur was het wat zoeken, maar we merkten dat we het ze lastig konden maken door hoog druk te zetten. Dat hebben we in de tweede helft dus nog meer gedaan. Het vergde veel krachten, maar we hebben onze troeven op de bank goed gebruikt. Op het einde moesten we wel risico’s nemen, we kwamen goed weg en winnen nog. Dat is wat telt.”

“Ik weet ook wel dat we de Europa League niet gaan winnen, maar dit is een fantastische ervaring. Het is goed voor de ontwikkeling van mijn spelers en voor onze groei als ploeg. Dit is een beloning voor ons werk en geeft ons vertrouwen.”

.

bron: Belga