Hartsvriendin Whitney Houston bevestigt dat de twee verboden relatie hadden

Whitney Houston zou voor haar grote doorbraak een lesbische relatie hebben gehad met haar jeugdvriendin Robyn Crawford, maar beëindigde die onder druk van haar familie. Dat meldt Crawford in de Amerikaanse pers. “Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar het gebeurde gewoon. Er was een aantrekkingskracht.”

Er doen al jarenlang geruchten de ronde over het liefdesleven van Whitney Houston voor haar gewelddadig huwelijk met zanger Bobby Brown. De Amerikaanse nachtegaal woonde lang samen met Robyn Crawford, een vriendin die ze in 1980 leerde kennen op een jeugdkamp. Ze waren toen allebei nog tieners. In haar boek ‘A Song for You: My Life with Whitney Houston’ vertelt Crawford hoe hun relatie van vriendschappelijk naar iets meer ging.

Volgens haar hadden de twee meteen een speciale band. “Het begon met een kus en uiteindelijk sliepen we ook samen, als in seksueel. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar het gebeurde gewoon, er was een aantrekkingskracht.” Helaas was de relatie tussen de twee niet naar de zin van de familie van Houston.

Gevaar voor carrière

Vooral haar moeder zou een tegenstander zijn geweest van het paar. Zij zette Whitney dan ook onder druk om er een einde aan te maken. Dat deed de zangeres op het moment dat haar carrière echt onder stroom kwam. De vrees was dat de buitenwereld de relatie niet zou aanvaarden en dat dat haar opmars zou bemoeilijken.

Het boek van Crawford kwam dit voorjaar al uit, maar de auteur kwam er nog eens op terug voor TMZ. Ze wilde ook benadrukken dat haar enige doel met de biografie was om te tonen wat voor een persoon Whitney Houston echt was, weg van de spotlights en al de druk.