Beelden tonen Britse toeriste vlak voordat ze vermoord wordt door Tinderdate

Op camerabeelden zijn de laatste uren van de Britse rugzaktoeriste Grace Millane (22) te zien. De vrouw ging op Tinderdate en werd enkele uren later op zijn hotelkamer gewurgd.

Grace Millane vertrok in 2018 op wereldreis. In november kwam ze aan in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Op de avond van haar verjaardag, op 1 december, sprak ze af met een Tinderdate. Die verliep goed en nadien ging ze met hem mee naar zijn hotelkamer. Daar zou de 27-jarige man haar gewurgd hebben. Haar lichaam werd een week later in foetushouding aangetroffen in een koffer die begraven was buiten de stad. Haar borsten en bovenarmen stonden vol met blauwe plekken.

Wurgseks

De beklaagde beweert dat hij Grace niet vermoord heeft. Aanvankelijk verklaarde hij dat ze nooit naar zijn hotelkamer waren gegaan, maar uit camerabeelden blijkt dat dat wel het geval was. Nadien gaf hij toe dat ze wel samen op zijn hotelkamer aankwamen, maar dat ze om het leven kwam tijdens uit de hand gelopen wurgseks. “Grace heeft het initiatief voor seks genomen. Ze sprong bovenop mij en toonde wat ze wilde. Ze greep me vast rond mijn nek en duwde. Toen begonnen we gewelddadigere seks te hebben. We zijn op de vloer beland, waar we bleven gaan. Ze vroeg me om haar armen vast te houden en haar keel te grijpen en harder te gaan. Toen was het klaar, en ben ik gaan douchen”, vertelde hij in de rechtbank.

Naar eigen zeggen zou hij nadien in slaap gevallen zijn in de douche en dacht hij, toen hij wakker werd, dat ze naar huis was gegaan. Hij zou de volgende ochtend pas gemerkt hebben dat ze levenloos op de grond lag.

Tweede Tinderdate

Openbaar aanklager Robin McCoubrey gelooft zijn versie van de feiten niet. Hij verklaarde dat de beklaagde haar op de hotelkamer gewurgd heeft tot ze dood was en er bloed uit haar neus kwam. Vervolgens zocht hij op het internet op hoe hij zich het best kon ontdoen van haar lichaam. Daarna had hij nog een tweede Tinderdate terwijl Grace dood op de vloer in zijn kamer lag. De dag daarna kocht hij een koffer en kuisproducten om haar bloed van het tapijt te verwijderen. Nadien huurde hij een auto om de koffer met haar lichaam erin te gaan begraven.

In de komende drie weken buigt een twaalfkoppige jury zich over de zaak.