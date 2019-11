Honderden 58-plussers kunnen afzwaaien met behoud van groot deel loon

Bij Proximus is het sociaal plan waarover directie en vakbonden maanden onderhandeld hebben, eindelijk klaar. Een akkoord is er nog niet, de vakbonden zijn ook niet erg enthousiast maar gaan het plan wel voorstellen aan hun achterban. De directie wil 1.900 banen schrappen, vooral via vrijwillig vertrek. Eén van de maatregelen is dat werknemers die tegen eind 2020 58 jaar zijn, kunnen afzwaaien met behoud van 70 à 75 procent van hun loon. Volgens vakbondsman Bart Neyens (ACOD) komen hier 550 personeelsleden in aanmerking. “Het gaat om een plan uit 2010, dat verlengd wordt tot eind volgend jaar”, aldus Neyens.

bron: Belga