Euroleague basket (v) – Castors loopt tegen Bourges tegen derde nederlaag aan

Castors Braine heeft woensdagavond op de vierde speeldag in groep A van de Euroleague basket bij de vrouwen met 63-72 verloren van het Franse Bourges. Voor Castors was het al de derde nederlaag in deze competitie. De Belgische landskampioen kraakte in het tweede kwart, om vervolgens bij een 28-38 achterstand te moeten gaan rusten. Zeven punten van Celeste Trahan-Davis en Shaqwedia Wallace konden daar niets meer aan veranderen.

Castors opende groep A met 79-87 verlies tegen het Russische UMMC Ekaterinenburg van Emma Meesseman. Daarna volgde een 76-71 overwinning tegen het Letse TTT Riga en een 62-55 nederlaag tegen het Russische Nadezhda. Voorlopig komen ze in de groep dan ook niet verder dan de zesde plaats. Hun eerstvolgende wedstrijd spelen ze op 27 november in Venetië.

Ekaterinenburg ging met Emma Meesseman met 64-74 winnen in Praag. De Belgian Cat liet met zestien punten en tien rebounds een double-double noteren. Ekaterinenburg is leider in de groep. De top vier stoot door naar de kwartfinales.

