“Dwangsommen eisen zorgt niet voor propere lucht”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gelooft dat haar luchtbeleidsplan wel degelijk voldoet aan de vereisten. “Dwangsommen eisen van de belastingbetaler zorgt niet voor propere lucht. Het betaalt alleen advocaten”, aldus Demir, die bereid is de experts van Greenpeace te ontvangen en te overleggen over de verdere uitwerking van het plan. De milieuorganisatie heeft een deurwaarder de opdracht gegeven langs te gaan bij het kabinet van minister Demir. Greenpeace vindt immers dat het Vlaams luchtkwaliteitsplan ondermaats is en niet tegemoet komt aan de vereisten die de rechter Vlaanderen vorig jaar oplegde. “Dit is een vrijblijvend plan zonder tanden”, luidt de kritiek. Er is sprake van een dagelijkse dwangsom van 1.000 euro.

In een schriftelijke reactie zegt Demir dat er gisteren in het Vlaams parlement een constructieve en uitgebreide bespreking van het plan heeft plaatsgevonden. “Het plan is ook door de oppositie constructief onthaald in de commissie. We hebben een duidelijke politieke basis om dit aan te pakken tegen 2030, met 2025 als tussenstap”, aldus Demir.

Ze merkt op dat Greenpeace “geen politieke besognes” heeft en zich geen zorgen hoeft te maken “over economische gevolgen of het draagvlak bij de bevolking”. Maar dwangsommen eisen van de belastingbetaler zorgt niet voor propere lucht. Het betaalt alleen advocaten”, voegt ze er aan toe.

De N-VA-minister gelooft dat haar plan aan de eisen voldoet. “Greenpeace is ongeduldig, ik ook. Maar samenwerking lijkt me beter dan naar de rechtbank stappen. Ik ben bereid om de experts van Greenpeace te ontvangen en in overleg te gaan over de verdere uitwerking van het plan. Ik ben vragende partij”, besluit Demir.

bron: Belga