Alarm Schiphol – Luchtvaartmaatschappij Air Europa meldt dat het gaat om vals alarm

De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa laat woensdagavond weten dat de situatie op Schiphol in een van haar vliegtuigen het gevolg was van een vals alarm. “Vals alarm. Op de vlucht Amsterdam-Madrid is deze namiddag per ongeluk een waarschuwing geactiveerd die het protocol in gang zet rond kapingen op de luchthaven”, klinkt het in een tweet. De maatschappij laat weten dat er niets is gebeurd en dat de passagiers aan het wachten zijn om snel alsnog te kunnen opstijgen. “Het spijt ons”, besluit de maatschappij.

Eerder liet de Marechaussee al weten dat alle passagiers en bemanningsleden veilig van het vliegtuig waren geraakt.

bron: Belga