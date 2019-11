Kim Kardashian wil minder sexy outfits na haar 40ste verjaardag

Hoewel Kim Kardashian bekend staat om haar gewaagde foto’s en zelfs doorbrak met een seksvideo, wil de realityster af van haar sexy imago. De diva gaat in ieder geval minder vlees tonen na haar 40ste verjaardag, die er volgend jaar aankomt. Bovendien klaagt manlief Kanye West ook nog eens over haar te sexy outfits!

In gesprek met The Real kiest Kim Kardashian voor de kant van Kanye. “Hij is mijn man, dus uiteraard wil ik hem eren. Ik heb respect voor zijn gevoelens en voor wat hij heeft moeten doorstaan in zijn leven. Maar het gaat hem vooral om de kinderen. Zij worden ouder en hij vindt het heel belangrijk dat we iets goeds uitstralen binnenshuis.”

Strenge ouders

Naast het feit dat Kim en Kanye zich niet meer halfnaakt zullen kleden, hebben ze ook de tv’s uit de kinderkamers gehaald en mag oudste dochter North geen make-up meer gebruiken.

Voorlopig gaat de Instagram-koningin nog door met sexy selfie’s produceren, maar ze denkt wel na over haar rol als moeder van 4 kinderen en dat het ooit moet ophouden. In het interview noemt ze papa Kanye West ook als goed voorbeeld. “Ik leer wat van hem, respecteer hem en vind het prima om af en toe wat water bij de wijn te doen.”