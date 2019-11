Nederlandse minister biedt parlement excuses aan om burgerdoden in Irak

De Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) heeft dinsdag aan de Tweede Kamer haar “oprechte excuses” aangeboden, omdat haar voorganger de parlementsleden verkeerd had geïnformeerd over burgerslachtoffers bij een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015. “Het had niet zo gemoeten”, zo deelde de minister mee.

Bij een aanval van Nederlandse F-16’s op een IS-autobommenfabriek in Hawija waren op 3 juni 2015 zeker zeventig mensen om het leven, onder wie burgers. De toenmalige minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) werd een week later daarvan op de hoogte gesteld. Toch meldde zij op 23 juni aan de Kamer dat er geen burgerdoden in Irak waren gevallen door Nederlandse acties.

Bijleveld zegt dat ze pas sinds vrijdag weet dat haar voorganger de parlementsleden onjuist had geïnformeerd. Bijleveld was al wel eerder op de hoogte gesteld dat er burgerslachtoffers waren gevallen bij Nederlandse acties in Irak. Ze werd “in hoofdlijnen” ingelicht toen zij minister werd.

Minister Bijleveld vindt echter niet dat de volksvertegenwoordigers zijn voorgelogen door Hennis. Toen parlementslid Isabelle Diks van de oppositiepartij GroenLinks zei dat de Kamer een “leugen is voorgeschoteld”, sprak de bewindsvrouw dat met klem tegen. “U bent verkeerd geïnformeerd.”

De Kamer dringt al lang aan op meer transparantie over burgerslachtoffers bij missies. Bijleveld zegt dat ook na te streven. Maar zolang een missie duurt, kan daarover volgens haar geen informatie naar buiten worden gebracht uit veiligheidsoverwegingen.

Bron: Belga