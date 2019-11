Gala van de Flandrien – Flandrienne Sofie De Vuyst wil schitteren op Olympische Spelen

Op het 17e Gala van de Flandrien ging de Flandrienne-trofee dinsdagavond naar Sofie De Vuyst. “Ik ben heel trots dat ik op deze erelijst terechtkom”, reageerde ze in het Kursaal Oostende. De 32-jarige Oost-Vlaamse won dit jaar de Brabantse Pijl en werd tweede in La Classique Morbihan en de Flanders Ladies Classic. In de Giro eindigde ze op de vijftiende plaats. “Zelfs na het krijgen van deze prijs is de Brabantse Pijl toch nog het mooiste moment van het voorbije jaar. Ik had heel lang toegewerkt naar die klassiekers. Maar deze trofee is een mooie bekroning, ik ben er heel blij mee.”

De Vuyst haalde het voor Sanne Cant, die de voorbije twee jaar met de trofee naar huis mocht. “Dat ik win, is toch wel een beetje een verrassing. Ik wist wel dat ik een mooi jaar had gereden, maar Sanne is wereldkampioene veldrijden.”

Komend seizoen gaat De Vuyst aan de slag bij Mitchelton-SCOTT. “Ik ben intussen al wat aan het trainen. We zijn een viertal dagen bijeengekomen in Italië, het was best wel overweldigend. Het gaat er heel professioneel aan toe. Ik ben heel blij dat ik aan de zijde kan rijden van Annemiek van Vleuten, volgens mij de beste renster in het peloton.”

De Vuyst kijkt volgend jaar vooral uit naar de Olympische Spelen, haar grote doel. “Een olympische deelname ontbreekt op mijn palmares. Ik ben nog niet zeker van een selectie. Maar het is een zwaar parcours, de kans is wel vrij groot dat ik erbij ben als ik geen blessure oploop. Top acht moet volgens mij daar wel mogelijk zijn, gezien het voorbije jaar. Dat is misschien een ambitieuze doelstelling, maar dat maakt dat je er alles voor doet.”

bron: Belga