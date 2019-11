Champions League basket (m) – Oostende boekt tegen Lietkabelis tweede zege

Oostende heeft een tweede zege in de Champions League beet. De landskampioen won dinsdag met 80-66 van het Litouwse Lietkabelis (80-66), de hekkensluiter in groep A. Bij de rust was het 39-33. Oostende begon slecht aan de wedstrijd. Na het eerste kwart was het 15-21. Dat werd in het tweede kwart (24-12) rechtgezet. In het derde kwart (18-20) knabbelde Lietkabelis weer wat van de achterstand af, in het vierde (23-13) sloeg Oostende definitief de kloof. Met 23 punten was Braian Angola de topscorer van de partij. Shevon Thompson (16 ptn, 10 rbds) en Keye van der Vuurst de Vries (12 ptn) leverden eveneens een stevige bijdrage aan de zege.

Na twee zeges en evenveel nederlagen is Oostende voorlopig derde in zijn groep. De top vier plaatst zich voor de play-offs.

In groep C boekte Belgian Lion Retin Obasohan met het Duitse Brose Bamberg een 81-76 zege tegen het Montenegrijnse Mornar Bar. Obasohan scoorde 4 punten (2/4 2 pts), plukte 2 rebounds en gaf 1 assist in 12 minuten speeltijd.

.

bron: Belga