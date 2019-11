“Als het tegen Real Madrid kan, waarom dan niet tegen PSG?”

Krépin Diatta ziet de match tegen PSG niet als een hopeloze zaak. Woensdag speelt Club Brugge de terugwedstrijd tegen PSG na het verlies van 0-5 thuis. De Senegalese aanvaller is alvast positief. “We zijn er mentaal klaar voor en we hebben hard gewerkt”, zegt hij op een persconferentie in Parijs aan de vooravond van de match. Na het gelijkspel tegen Real Madrid, was het verlies van 0-5 tegen PSG twee weken geleden een domper op de feestvreugde. Al is die nederlaag niet blijven hangen bij de spelers. “Ik kan niet zeggen dat we na die match hopeloos zijn. We trainen om matchen zoals deze te spelen. We geloven in onze ploeg en we zullen alles geven. Het was misschien een moeilijke match, maar het was wel onze eerste en enige verliesmatch van het seizoen tot nu toe”, aldus Diatta.

Het gelijkspel tegen Real Madrid bewijst volgens de aanvaller wel dat alles mogelijk is. “Niemand had dit geloofd, maar wij wel met onze spirit. Het is ons gelukt dus waarom zou dat in Parijs niet kunnen?” Dat PSG afgelopen weekend verloor tegen de laatste in rang doet niet echt ter zake. “Ze hebben misschien verloren, maar dat doet er eigenlijk niet toe. We moeten ons focussen op onze eigen ploeg. Het is niet omdat PSG die match heeft verloren dat het nu een slechte ploeg is.”

bron: Belga