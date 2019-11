Netflix verdwijnt binnenkort op sommige Samsung-toestellen

Samsung heeft aangekondigd dat een aantal van hun oudere televisietoestellen Netflix vanaf december niet meer ondersteunt. Dat wordt hen niet in dank afgenomen door heel wat Samsung-gebruikers.

Vanaf 1 december 2019 zal Netflix niet meer te zien zijn op een aantal oudere Samsung-televisies. Mensen die zo’n televisietoestel hebben, zullen genoodzaakt zijn om een nieuwe televisie aan te schaffen als ze verder Netflix willen blijven kijken.

Samsung geeft als reden ‘technische beperkingen’ op, maar benadrukt dat er ook goedkopere oplossingen zijn dan een nieuw televisietoestel. “Door een spelcomputer, mediaspeler zoals Apple TV, of Chromecast aan te sluiten aan je televisie, kan je gewoon verder blijven kijken”, klinkt het.

Het hoeft niet gezegd dat heel wat mensen niet te spreken zijn over deze gang van zaken. Zo vinden sommigen ‘technische beperkingen’ maar een flauw excuus. Ze vermoeden dat Samsung of Netflix gewoon geen nieuwe code wilde schrijven voor de oudere toestellen.

Wil je weten of jouw Samsung-televisie bij de pechhebbers zit? Dat kan je HIER nakijken.

First the @samsung tv, now the @sony Blu-ray. Thx all. @netflix pic.twitter.com/NecMwfjRHf

— Steve Maier (@SteveMaier_) 4 november 2019