Jens Dendoncker ondanks zorgelijke aandoening toch naar het werk

Komiek en presentator Jens Dendoncker heeft maandagmiddag een epilepsieaanval gekregen. Dat weerhield hem echter niet om zijn afspraken na te komen.

Maandagavond werd Jens Dendoncker verwacht in de studio van Qmusic voor de allereerste uitzending van ‘Generation Stronger’, een radioprogramma waarin Jolien Roets openlijk praat over fysieke, mentale en sociale problemen met de ‘Rode Neuzen Dag’-ambassadeurs.

Respect

Een van die ambassadeurs is Jens Dendoncker, maar die kreeg maandagnamiddag een epileptische aanval. Toch raapte de 29-jarige ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’-presentator de moed bij elkaar en stond hij enkele uren later in de Qmusic-studio, tot groot respect van Jolien. “Een paar uur geleden had deze kanjer nog een epileptische aanval, maar Jens Dendoncker is toch naar onze studio gekomen voor de allereerste ‘Generation Stronger’! RESPECT!”, schreef ze op Instagram.

Heel wat volgers hadden lovende woorden voor hem en wensten hem veel beterschap. “Alles is oké, dank voor de bezorgdheid!”, reageerde hij zelf.

Beperkte tijd

Vorig jaar vertelde Jens nog in een interview met Het Belang Van Limburg dat hij steeds vaker last heeft van epilepsieaanvallen. Vroeger beperkte zich dat tot een keer per maand, maar tegenwoordig kampt hij er wekelijks mee, ondanks de medicatie die hij ervoor krijgt.

Hij beseft dan ook dat hij niet oud zal worden. “Een sportman zal ik nooit worden, mijn voedingspatroon laat te wensen over, mijn levensritme klopt niet, ik heb die ziekte, ik pieker veel, er is weinig rust in mijn hoofd… Let’s face it, echt oud zal ik op deze manier niet worden. Mijn behandelende artsen spreken me daarin niet tegen. Ik ben me er dan ook van bewust dat mijn tijd beperkt is. Ik geef mezelf nog twintig jaar, in die tijdsspanne moet het allemaal gebeuren”, klonk het destijds.