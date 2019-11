Wandelen op je werk zorgt voor een lagere bloeddruk

Mensen met een bureaujob zitten urenlang in dezelfde positie en dat is erg ongezond. Volgens cijfers van het IDEWE heeft 17,4% van de Belgische werknemers namelijk een te hoge bloeddruk. Een Australisch onderzoek heeft nu uitgewezen dat je je bloeddruk kan doen dalen door simpelweg een half uur per dag te wandelen op de werkvloer.

Aan de deelnemers van het onderzoek werd eerst gevraagd om een dag acht uur lang alleen maar te zitten. Vervolgens moesten ze een dag een uur zitten, een half uur op een gemiddeld tempo wandelen op een loopband en daarna nog zes en een half uur zitten. De derde dag begonnen ze met een half uur wandelen, vervolgens zaten ze steeds een uur, afgewisseld met drie minuten wandelen op een normaal tempo.

Op beide loopdagen was een duidelijke daling in de bloeddruk te zien. Bij de vrouwen was de derde setting opvallend: hun bloeddruk zakte het meest op de tweede wandeldag, waarop ze een lange wandelpauze tussen twee zitsessies door namen.

Maar hoe maak je een half uur tijdens je drukke werkdag vrij voor beweging? Tijdens het vergaderen natuurlijk! In plaats van jezelf en je gezelschap te verplaatsen naar een muffe meeting room, kunnen jullie ook een rondje om het gebouw wandelen. Zo heb je meteen wat frisse lucht binnen, wat wonderen doet voor je inspiratie.