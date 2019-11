Lindsay Hoyle verkozen tot nieuwe “Speaker” van Britse Lagerhuis

Lindsay Hoyle is maandag verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Britse Lagerhuis. Het Labour-parlemenslid en de voormalige vicevoorzitter haalde het in de vierde stemronde van zijn partijgenoot Chris Bryant. De nieuwe “Speaker of the House of Comons” werd traditiegetrouw door zijn collega’s naar zijn stoel gesleept. De traditie is al enkele eeuwen oud, toen de voorzitter de mening van het Lagerhuis moest communiceren aan de koning en zo diens toorn riskeerde.

Hoyles voorganger John Bercow gaf er vorige week, na tien jaar, de brui aan. Een paar dagen later, op 31 oktober, zou het parlement voor de vervroegde verkiezingen ontbonden worden. Tegen de gewoonte in werd de nieuwe Speaker daardoor aan het einde in plaats van aan het begin van een nieuwe legislatuur verkozen.

De parlementsvoorzitter neemt een centrale rol in in het Lagerhuis. Hij geeft en ontneemt parlementsleden het woord, beslist over de toelaatbaarheid van verzoeken en vertegenwoordigt de parlementaire kamer onder meer bij de koningin en het hogerhuis (House of Lords).

Bercow was de 157ste Speaker en was sinds 2009 in functie. Vooral brexit-hardliners hadden kritiek op hem, als zou hij partijdig zijn. Meermaals stoorde hij zich niet aan de conventies, zodat de parlementsleden successen konden boeken in de strijd met de regering. Bercow rechtvaardigde dat door te wijzen op de stijl van regeren die steeds autoritairder werd. Veel parlementsleden loofden hem, omdat hij de macht van het Lagerhuis tegenover de regering versterkt heeft.

bron: Belga