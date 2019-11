Koning zet consultaties dinsdag voort met liberalen en socialisten

Koning Filip zet zijn consultaties dinsdag voort. Maandag kwamen PS-voorzitter Paul Magnette en zijn N-VA-collega Bart De Wever langs op het Paleis. Dinsdag is het de beurt aan Sophie Wilmès voor de MR, Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en sp.a-voorzitter John Crombez. Na het onderhoud met preformateurs Rudy Demotte (PS) en Geert Bourgeois (N-VA), waarop ze verslag van hun opdracht uitbrachten, hield de koning zijn antwoord in beraad. Het duo moest nagaan of er voldoende basis was om aan een regering met beide partijen te werken – een paarsgele coalitie. Het staatshoofd kondigde aan een aantal consultaties te organiseren.

Maandag kwam eerst Magnette langs op het Paleis. Intussen is ook De Wever aangekomen. Geen van beide legde een verklaring af aan de poort. Dinsdag is het om 09.30 uur de beurt aan premier Wilmès. Om 10.30 uur volgt Rutten en om 11.30 uur is het de beurt aan Crombez. Voorlopig gaat het dus enkel om vertegenwoordigers van partijen die in beeld kwamen voor een paarsgele coalitie, al is het onduidelijk of koning Filip na de middag nog audiënties plant.

