Vrouw op sterven na dood nadat kat haar krabt

Een grootmoeder is door het oog van de naald gekropen nadat ze gekrabd werd door haar kat. Ze werd in een kunstmatige coma gebracht en moest zes weken lang in het ziekenhuis blijven.

Shirley Hair werd anderhalve maand geleden gekrabd door haar Siamese kat Chan. De 65-jarige vrouw voelde zich al snel duizelig, kreeg last van spierpijn en verloor haar eetlust. Eerst dacht ze dat ze een griepje had opgelopen en dat ze daardoor die symptomen kreeg, maar toen haar wonde vuurrood werd en zich uitspreidde over haar arm, besefte ze dat het door de krab van haar kat kwam.

Kunstmatige coma

De vrouw uit Winterbourne, een plaats in het Engelse district South Gloucestershire, werd meteen naar het Southmead Hospital in Bristol gebracht. Daar voerden de dokters een spoedoperatie uit om het geïnfecteerde weefsel te verwijderen. Shirley werd vijf dagen lang in een kunstmatige coma gebracht om haar lichaam in alle rust te laten herstellen. Ze sloeg zich erdoor en na acht operaties en een maand later mocht ze weer naar huis. “Het voelde alsof ik ging sterven. Ik kon niet geloven dat een krab van een kat tot zoiets kon leiden”, vertelt ze aan Daily Star.

Nieuw baasje

Shirley kocht Chan toen hij nog een kitten was voor 463 euro. Haar dochter zorgt nu voor hem. “Hij is altijd een gemenerik geweest. Ik wilde hem gewoon aaien, maar hij had er geen zin in en krabde me. Ik heb hem nu aan mijn dochter gegeven”, klinkt het.