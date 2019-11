Superprestige Ruddervoorde – Laurens Sweeck: “We doen ons best, maar Mathieu is Mathieu”

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) was zondag de renner die in Ruddervoorde het langst tegenstand kon bieden aan Mathieu van der Poel. “Tegen een jongen die 28 crossen in de Superprestige heeft gewonnen, is het moeilijk”, verklaarde de 25-jarige Vlaams-Brabander. “Ik won er nog geen enkele.” Vrijdag gaf Sweeck op op de Koppenberg. “Ik was er echt slecht en ben blij dat ik het weekend toch met een goed gevoel kan afsluiten. Ik kan zeker leven met deze tweede plaats. Natuurlijk doen we ons best, maar Mathieu is Mathieu. Ik heb geprobeerd om het hem lastig te maken, maar op een gegeven moment moest ik terugschakelen en kon hij net een tand bij schakelen. Ik hield het gat redelijk klein, maar hij is technisch zo goed, dan is het heel moeilijk om ergens nog terug te komen.”

Iserbyt kwam er niet bij te pas. “Eli is geen machine. Hij had een mindere dag wellicht, zoals ik vrijdag rotslecht was. Dat kan gebeuren.”

Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) finishte als derde. “Het was een lastige cross”, vatte de Belgische kampioen samen. “Het is nu al een paar weken dat mijn start niet goed is, daar moet ik aan werken. In het begin zaten we ook nog met veel renners samen en had ik niet genoeg punch om weg te rijden. Uiteindelijk volstaat op zo’n technische omloop één goede ronde om een kloof te slaan en zo is het ook gegaan met Mathieu en Laurens. Zij staken er wat bovenuit, al kwam ik soms wel terug op Laurens, maar in het zand maakte hij telkens weer het verschil. Met een derde plaats ben ik vrij tevreden. De verwachtingen waren hooggespannen en ik won niet zo vaak. Dat zorgde wel voor wat twijfel. Het waren niet mijn gemakkelijkste weken. Door de komst van Mathieu is er voor mij minder druk en dat helpt wel.”

