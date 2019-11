Rechter blokkeert nieuwe migratiemaatregel van Trump

Een federale rechter uit Oregon heeft een nieuwe migratiemaatregel die normaal vandaag/zondag moest ingaan in de Verenigde Staten, in kort geding geblokkeerd. Het betrof de maatregel waarbij migranten zonder ziekteverzekering of voldoende financiële middelen om hun ziektekosten te betalen, geen toegang meer kregen tot de VS. De Amerikaanse president Donald Trump nam het besluit begin vorige maand. Hij wilde met de nieuwe regeling vermijden “dat migranten de Amerikaanse belastingbetaler en het gezondheidssysteem financieel belasten”.

De maatregel gold enkel voor mensen die een visum voor de VS wilden krijgen, en dus niet voor asielzoekers. De aanvrager van een immigratievisum moest aantonen dat hij binnen de dertig dagen na aankomst in de VS gedekt is door een ziekteverzekering of de financiële middelen heeft om voor zijn medische kosten te betalen.

Maar een rechter heeft, na een klacht van onder meer een ngo, de nieuwe maatregel voor 28 dagen geblokkeerd. De verschillende partijen krijgen intussen de tijd om hun argumenten ten gronde te presenteren.

bron: Belga