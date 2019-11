Man met bijl doodgeschoten door politie in westen van Duitsland

Een man die een bijl bij zich had, is zaterdagavond doodgeschoten door de politie in het westen van Duitsland. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk. Een getuige had de man zaterdagnamiddag opgemerkt in de buurt van een lokale sportclub in Hoppstaedten-Weiersbach, op zo’n 140 kilometer ten zuidwesten van Frankfurt. Daar zou hij een persoon hebben bedreigd met zijn bijl, een auto hebben geraakt en in de bossen zijn gelopen.

De speciale eenheden van de politie en een helikopter werden ingezet en uiteindelijk konden ze de man lokaliseren. Volgens de politie was de man naar enkele tennisvelden aan het lopen met zijn bijl toen hij werd neergeschoten.

Er is nog veel onduidelijkheid over de identiteit van de man en de precieze omstandigheden van het incident, aldus de politie.

Bron: Belga