ITF Toronto – Topreekshoofd Flipkens verliest finale

Kirsten Flipkens (WTA 99) is er zondag niet in geslaagd haar vijftiende ITF-titel te veroveren. De 33-jarige Kempense, het eerste reekshoofd, verloor de finale van het ITF-toernooi in het Canadese Toronto (hardcourt/60.000 dollar) na twee uur en achttien minuten tennis in twee sets (7-6 (7/3) en 6-4) van de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo (WTA 137), het tweede reekshoofd. Flipkens behaalde in 2012 in Québec haar enige WTA-titel. Ze heeft 13 ITF-toernooien op haar palmares. Haar laatste titel dateert van het Britse Southsea in juni 2018.

Dinsdag werd Kimberley Zimmermann (WTA 399) in Toronto uitgeschakeld in de eerste ronde van het enkelspel, na een nederlaag in twee sets tegen de Française Jessika Ponchet (WTA 182/N.6): 6-1 en 7-6 (7/4) na 1 uur en 22 minuten. In het dubbelspel verloor Zimmermann aan de zijde van de Zwitserse Tess Sugnaux haar opener tegen de Canadese Françoise Abando en de Amerikaanse Sachia Vickery.

bron: Belga