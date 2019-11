“Ik ben ook benieuwd”, zegt Mathieu van der Poel voor rentree in cross

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) rijdt vannamiddag zijn eerste cross van het nieuwe seizoen. “Ik heb er echt wel zin in”, zei hij voor de start in Ruddervoorde. “Zeker in deze weersomstandigheden, op een parcours dat ik graag doe. Ik kijk ernaar uit, al ben ik wel benieuwd wat vandaag zal geven.” Van der Poel nam een beetje rust na het WK en hervatte de trainingen midden oktober. “Eerst hebben we aan mijn basis gewerkt en heb ik op de weg veel lange uren gemaakt. Daarna pas heb ik weer wat met de crossfiets getraind”, gaf hij zondagmiddag mee. “Ik denk dat ik zo’n vier crosstrainingen in de benen heb. Dat is niet veel, maar ik denk dat de conditie wel ok is, geen topconditie, maar ik voel me wel goed en ik vermoed dat ik over een acceptabel vormpeil beschik.”

“Ik kijk echt uit naar vandaag”, ging hij verder. “Dit is één van mijn favoriete parcoursen, dus ik hoop goed voor de dag te komen. Dit is zo’n rondje dat er altijd goed bij ligt als het wat geregend heeft, dan wordt het echt technisch, dus dat ligt me wel. Dit rondje is ook niet echt loodzwaar, want het wordt hier nooit echt diepe blubber en het blijft altijd vrij goed berijdbaar.”

“Ik ben niet nerveus. Ik doe al lang aan veldrijden, ik ben er in opgegroeid, dus zenuwen moet ik niet echt hebben. Vandaag is voor mij een normale dag, ik heb er heel veel zin in, in die eerste cross. Ik ben wel benieuwd naar de tegenstand. Eli Iserbyt won al heel veel dit seizoen, hij is zeker goed bezig. Als je ziet hoe hij rondrijdt en wint, dat is sterk. Ik ben wel benieuwd waar hij staat. Ik weet niet of ik kan winnen vandaag. Neen ik heb geen schrik. Of ik zelfzeker ben? Als je de voorbije twee seizoen bekijkt zou dat wel moeten, maar dit is weer een nieuw seizoen en voor mij is het ook een vraagteken. Ik heb op training wel wat waardemeters, maar je weet pas echt waar je staat als je tussen de jongens rijdt.”

Van der Poel was er niet bij op de Koppenberg waardoor ook het klassement in de DVV Verzekeringen Trofee geen optie meer is, net zo min als de Wereldbeker of de Superprestige. “Ik heb in geen enkel klassement meer iets te verdedigen, dus daar moet ik me al niet meer mee bezighouden. Het grote doel deze winter is het WK veldrijden en mijn titel er verlengen.”

Bron: Belga