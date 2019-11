F1 – GP van Verenigde Staten – Lewis Hamilton staat verstomd na afloop: “Dit is overweldigend”

Lewis Hamilton had er zondag snel vrede mee dat hij de zege in de Grote Prijs van de Verenigde Staten aan ploeggenoot Valtteri Bottas moest laten. “Een en twee worden was het doel. Ik dacht niet dat het met een stop kon, maar dit voelt geweldig. Het was een zware race”, zei de Brit, die één pitstop minder maakte dan Bottas, na afloop van de race.

Hamilton sloeg een eerste aanvalspoging van Bottas nog af, maar liet zijn collega vijf ronden voor het einde toch passeren. De Brit hoefde geen risico te nemen omdat een plek bij de eerste acht volstond voor het behalen van de wereldtitel.

“Dit is echt overweldigend”, was de 34-jarige Hamilton, die nu nog één titel minder achter zijn naam heeft staan dan de Duitse racelegende Michael Schumacher, verstomd. “Ik ben nog heel fit, ik ben klaar voor de volgende race. Het is geweldig om dit hier te vieren met al mijn familieleden.”

bron: Belga