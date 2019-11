Mike Tyson vertelt eindelijk waarom hij zijn tijger moest afstaan

Mike Tyson staat bekend om zijn voorliefde voor exotische huisdieren. Hij heeft in het verleden verschillende tijgers gehad. Een daarvan was Kenya, die de ex-bokser na zestien jaar heeft moeten afstaan. In een interview met GQ Sports vertelt hij nu waarom.

Tyson besloot de tijger te kopen wanneer hij in de gevangenis zat, na zijn veroordeling voor verkrachting in 1992. Hij legde maar liefst 64.000 euro neer voor Kenya.

Dit bericht bekijken op Instagram We just have dogs at the office now Een bericht gedeeld door Mike Tyson (@miketyson) op 14 Mei 2019 om 1:02 (PDT)

Kenya was een witte Bengaalse tijger. Ze heeft zestien jaar lang lief en leed met de ex-bokser gedeeld, totdat ze plots weg moest. Waarom was niet duidelijk, tot nu.

Een arm minder

“Ik zag die tijger heel graag. Ze sliep zelfs bij mij. Zestien jaar lang is ze bij mij gebleven, maar dan werd ze te oud en moest ik haar wegdoen. Ze had immers een probleem aan haar ogen. Oh, en ze heeft ook iemands arm afgebeten”, legt Tyson uit aan GQ Sports.