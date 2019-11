Australische nachtclub krijgt kritiek op gratis puppy’s

Slechte reclame is ook reclame, maar dat geldt helaas niet altijd. De Australische nachtclub Dog and Duck kwam met een opvallende promostunt op de proppen. In een Facebookbericht liet de club weten dat feestgangers tijdens een avondje uit een gratis puppy mee naar huis konden nemen. Wat bedoeld was als grap, veranderde echter al snel in een waar drama.

Heel wat mensen reageerden namelijk verontwaardigd op het bericht. Daardoor ging het al snel viral en namen Australiërs massaal contact op met de dierenbescherming.

Blunder

Na de woedende berichten liet Dog and Duck weten dat de actie bedoeld was als marketingstunt. De dierenbescherming was daar echter niet mee opgezet: “We begrijpen dat een nachtclub reclame moet maken, maar in dit geval was daar duidelijk niet goed over nagedacht. Wij werden bovendien bedolven onder de telefoontjes en berichten en dat allemaal voor iets wat achteraf een grap bleek te zijn.” Maar de een z’n dood is de ander z’n brood en de concurrerende nachtclub HQ Complex maakte dan ook gretig gebruik van de blunder. Via Facebook lieten ze weten dat een deel van de opbrengsten die ze voortaan op zaterdag binnenkrijgen, worden gedoneerd aan de dierenbescherming.