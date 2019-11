Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 – Democraat Beto O’Rourke stapt uit race naar Witte Huis

In de Verenigde Staten stapt Beto O’Rourke, het voormalige lid van het Huis van Afgevaardigden, uit de race naar het Witte Huis. Dat heeft hij vrijdag bekendgemaakt. Hij scoorde al maanden slecht in de peilingen en had moeite om financierders te vinden. “Hoewel het moeilijk te aanvaarden is, is het duidelijk dat deze campagne niet voldoende middelen heeft om succesvol verdergezet te worden”, schrijft Texaan op het site Medium.

“We zullen verder werken om ervoor te zorgen dat de Democratische kandidaat Donald Trump verslaat in 2020”, stelt O’Rourke nog op Twitter. “Laten we onbevreesd blijven opkomen voor de zaken en redenen die ons bij elkaar brachten. Of het nu gaat over het aanpakken van de epidemie van wapengeweld of het ontmantelen van het structureel racisme of het aanpakken de klimaatverandering voor het te laat is, we zullen blijven organiseren en mobiliseren en handelen in het belang van Amerika.”

O’Rourke lanceerde zijn campagne in maart nadat hij er net niet in slaagde om in 2018 de vroegere presidentskandidaat Ted Cruz zijn zetel in de Senaat af te nemen. Hoewel dat niet lukte, bleef zijn vurige campagne in partijmiddens niet onopgemerkt en de Texaan gold al snel als de rijzende ster bij de Democraten. Hij werd regelmatig vergeleken met voormalig president Barack Obama door zijn jonge leeftijd, charisma en welbespraaktheid.

Er zijn momenteel nog zeventien Democratische kandidaten in de running. Elizabeth Warren en Joe Biden komen in de peilingen steevast naar voren als de belangrijkste kandidaten.

Bron: Belga